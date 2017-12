Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Phải cảnh giác cao độ cho đến khi có thông báo “hết bão” 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thị sát thực tế tại An Minh.

Ngày 25.12, đoàn công tác BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai – Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do ông Nguyễn Xuân Cường – Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT – dẫn đầu làm việc với tỉnh Kiên Giang về ứng phó bão 16 – Tembin. Bộ trưởng đã lưu ý địa phương không được chủ quan với thời tiết, đặc biệt là không để sót bất cứ người dân nào trong vùng nguy hiểm.

Sau khi nghe tỉnh báo cáo, Bộ trưởng đánh giá cao công tác tổ chức ứng phó với bão Tembin của tỉnh Kiên Giang, đồng thời lưu ý lãnh đạo tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của bão để kịp thời chỉ đạo, xử lý nhanh mọi tình huống với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ.

“Không được chủ quan mà phải cảnh giác cao độ cho đến khi có thông báo “hết bão” của cơ quan chức năng. Phải xác định những vùng trọng yếu có khả năng bị ảnh hưởng bão để phân công trực tiếp người chịu trách nhiệm cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện phương án, giải pháp ứng phó, phòng chống bão trong mọi tình huống” – Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Cụ thể theo Bộ trưởng, phải huy động phương tiện cơ giới, lực lượng bộ đội, đoàn viên thanh niên giúp dân thu hoạch nhanh lúa vụ mùa đang chín, hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ vào địa bàn.

“Tiếp tục kêu gọi tàu thuyền còn trên biển nhanh chóng vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú, hướng dẫn neo đậu an toàn; tuyệt đối không để một người dân nào ở trong vùng nguy hiểm, cụ thể là trên tàu thuyền, lồng bè nuôi cá trên biển. Tổ chức sơ tán dân vào nơi an toàn và đảm bảo lương thực, nước uống, an ninh trật tự. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng để kịp thời ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra cũng như khắc phục nhanh hậu quả do bão gây ra. Đặc biệt là đối với 2 huyện đảo Phú Quốc, Kiên Hải”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã đến thị sát thực tế khu neo đậu tàu thuyền ở cảng cá Tắc Cậu, hai bên bờ sông Cái Lớn và Cái Bé, nơi sơ tán dân tránh bão ở xã Bình An, huyện Châu Thành; thị sát khu vực ven biển Xẻo Nhàu thuộc huyện An Minh.