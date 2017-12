Chiêu lừa tinh quái chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhóm hacker facebook

Share

Bằng việc hack facebook và sử dụng thủ thuật lừa đảo, Huy và đồng bọn đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ thành công, chiếm đoạt hành trăm triệu đồng của các nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành.

Ngày 21.12, đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đội 7), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đức Huy (SN 1998, sinh viên Trường Cao đẳng Công Nghệ – Đại học Đà Nẵng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ tại CQĐT, từ giữa tháng 11.2017, Phòng PC 45 (Công an tỉnh Nghệ An) tiếp nhận đơn trình báo của người dân trên địa bàn tỉnh về việc họ bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng thông qua mạng xã hội Facebook.

Ngay sau đó, Phòng PC45 xác lập chuyên án, giao cho Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực tiếp xác minh, làm rõ.

Qua quá trình điều tra, Phòng PC45 Công an Nghệ An xác định được các nghi phạm hiện đang sinh sống tại TP. Đà Nẵng nên tiến hành phối hợp lực lượng giữa hai tỉnh để điều tra.

Đến ngày 29.11, trinh sát đã ập vào phòng trọ tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Huy và Lê Văn Ngọc Tú (SN 1996, cùng có hộ khẩu thường trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).Tại đây, các trinh sát thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng thể hiện hành vi phạm tội của các đối tượng. Ngày hôm sau, các đối tượng được di lý về Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An.

Tại trụ sở, Huy và Tú khai nhận đã cùng với Nguyễn Văn Đông (SN 1988), trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị thực hiện trót lọt 14 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 275 triệu đồng của 14 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành.

Các đối tượng trên dùng thủ thuật chiếm quyền kiểm soát tài khoản Facebook của những người đang hoặc từng đi nước ngoài. Sau đó, thông qua danh sách bạn bè, chúng tìm những người có quan hệ thân thiết rồi vào nhắn tin với mục đích xin số tài khoản ngân hàng để gửi nhờ tiền từ nước ngoài về.

Khi nạn nhân cung cấp số tài khoản, chúng dùng thủ thuật công nghệ tạo một tin nhắn giả vào máy điện thoại nạn nhân thông báo rằng, tài khoản ngân hàng đã được cộng một số tiền và yêu cầu nhập các thông tin về cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã OTP.

Chiếm toàn quyền sử dụng tài khoản ngân hàng, chúng rút hết tiền rồi sau đó chuyển vào các tài khoản khác để mua đồng tiền ảo Bitcoin, rồi tiếp tục bán để đổi lấy tiền mặt.

Sau khi làm rõ đối tượng Lê Văn Ngọc Tú không thực hiện hành vi lừa đảo đối với nạn nhân trên địa bàn Nghệ An nên đã CQĐT tỉnh Nghệ An bàn giao cho Công an TP Đà Nẵng xử lý. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Đông khi phát hiện có động tĩnh lập tức bỏ trốn.

Hiện cơ quan công an đang tổ chức truy bắt để phục vụ điều tra.

Hùng Tuấn

saostar

