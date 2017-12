Ông Vũ ‘Nhôm’ từng được nhắc tên trong kết luận thanh tra như thế nào?

Năm 2013, ông Phan Văn Anh Vũ đã có tên trong kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến việc quản lý sử dụng đất của TP Đà Nẵng.

Chiều 21/12, lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét nhà ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”) tại Đà Nẵng.

Cách đây hơn 4 năm, vào đầu năm 2013, Thanh tra Chính phủ đã thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra một số dự án đầu tư có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất.

Thông báo nêu trên có nội dung liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ. Cụ thể, với khu đất phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng, năm 2006, UBND thành phố chuyển nhượng cho ông Hoàng Hải và bà Trung Thị Lâm Ngọc, với tổng giá trị hợp đồng là 84 tỷ đồng. Đến năm 2008, ông Hải và bà Ngọc không triển khai thực hiện dự án, đã ủy quyền cho ông Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quan với giá chuyển nhượng là 581,526 tỷ đồng (thu chênh lệch hơn 495,374 tỷ đồng).

Năm 2009, ông Phạm Đăng Quan lại tiếp tục chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc ô tô Phương Trang với giá là 585 tỷ đồng. Hiện trạng khu đất vẫn bỏ trống, chưa được đầu tư (tại thời điểm kết thúc thanh tra cuối năm 2012).

Ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ Nhôm). Ảnh: CTV

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra khu đất 29 ha thuộc dự án Sân golf Đa Phước giao cho Công ty cổ phần 79 thấp hơn giá thành phố quy định, làm lợi cho Công ty cổ phần 79 là 570,8 tỷ đồng. (Công ty cổ phần 79 do ông Vũ làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc).

Trong thông báo của cơ quan Thanh tra nêu, do thẩm quyền và nghiệp vụ điều tra của Đoàn thanh tra không có, hoạt động thanh tra mới chỉ dừng ở bước thanh tra hành chính…

Đà Nẵng phản hồi kết luận thanh tra

Chỉ 2 ngày sau kết luận của Thanh tra Chính phủ được thông báo, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký văn bản phản hồi.

Về khu đất phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng, UBND thành phố có ý kiến: Ông Phan Văn Anh Vũ là người đứng ra chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Hải, bà Ngọc theo hợp đồng ủy quyền; không phải là người nhận chuyển nhượng đất của ông Hải, bà Ngọc.

Ông Phạm Đăng Quan là Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc ôtô Phương Trang. Như vậy, giữa Công ty này với cá nhân ông Quan là một. Điều này cho thấy đơn giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa tổ chức và cá nhân này không phải giá thị trường trong điều kiện bình thường;

Cũng theo UBND thành phố Đà Nẵng, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các cá nhân, tổ chức nêu trên là quan hệ dân sự giữa các bên, được cơ quan công chứng chứng thực hợp đồng, trước bạ sang tên theo quy định của pháp luật. Vấn đề này không thuộc quyền hạn và trách nhiệm của UBND thành phố.

Tuy nhiên, theo UBND thành phố, qua thực tế thị trường bất động sản trên địa bàn đã xảy ra nhiều trường hợp các tổ chức, cá nhân nâng khống giá trị chuyển quyền sử dụng đất lên quá cao nhằm mục đích để vay ngân hàng với số tiền lớn nhưng thực tế trên thị trường không phải giá trị như vậy mà thấp hơn nhiều. Thực tế đã diễn ra nợ xấu trong ngân hàng như hiện nay.

Đối với dự án Khu đô thị và sân Golf Đa Phước, UBND TP Đà Nẵng cho rằng kết luận của cơ quan thanh tra là không có cơ sở…

Ông Phan Văn Anh Vũ sinh năm 1975, được biết đến là đại gia bất động sản ở Đà Nẵng. Chiều 21/12, đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết việc khám xét nhà riêng ông Vũ do Cơ quan an ninh (Bộ Công an) thực hiện, có sự tham gia của lực lượng địa phương.